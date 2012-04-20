Fashion4kiev

SEO-Specialist/Контекст

Опыт работыSEO-Specialist с 20.04.2012

Обязанности:

- продвижение сайтов в поисковых системах google/yandex;

- продвижения под страны СНГ (Россия,Украина,Казахстан)

- анализ конкурентов, разработка стратегии продвижения;

- анализ основных показателей сайта: трафик,конверсия,CTR;

- полный аудит сайта (тз для программистов);

- составление семантического ядра сайта;

- техническое задание для копирайтеров;

- техническое задание для "on page" оптимизации;

- закупка ссылок, работа с биржами: miralinks,gogetlinks, rotapost;

- (контроль) крауд-маркетинг, линкбилдинг и управление репутацией (SERM);

- (контроль) написания отзывов;

- (контроль) создание и развитие сообществ в соц сетях (SMM);

Достижения:

- вывел сайт ﻿https://www.amarea.kiev.ua/﻿ в топ 3 Google по таким запросам: купальники оптом (2072), пляжная одежда (2051), шорты (709), купить купальник (285) и т.д.

- вывел сайт https://www.fashion4you.com.ua/﻿ в топ 3 Google по таким запросам: туника (2400), купить рубашки (720), купить рубашку мужскую (390), купить рубашку киев (260) и т.д.

- вывел сайт https://www.modamia.kiev.ua﻿ в топ 5 Google по таким запросам:1 место: слитный купальник (6600), раздельный купальник (5400), монокини (2900), купальник киев (2900), купальник детский (1900) и т.д.

- вывел сайт https://www.fashion4you.kiev.ua﻿ в топ 5 Google по таким запросам:1 место: суцільні купальники (5400), дітячій купальнік (590), шорти чоловічі (390), пляжний одяг (390) и т.д.