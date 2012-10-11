Разработка сайта «под ключ»
В стоимость создания сайта входит:
разработка концепции сайта
уникальный дизайн сайта
верстка согласованного макета
интеграция в CMS
понятная любому пользователю система управления сайтом
регистрация доменного имени в зоне .ru
оплаченный хостинг на 1 год
Кроме того, возможны:
разработка логотипа компании
создание единого фирменного стиля
отрисовка изображений для сайта
Сайт-визитка — 7 000 рублей
Сайт от 8 000 рублей
Продвижение от 5 000 в топ 10!
Действие аккаунта приостановлено!