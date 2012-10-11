Fast-nice

Андрей Вахитов Fast-nice

 
32 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Разработка сайта «под ключ»

В стоимость создания сайта входит:

разработка концепции сайта

уникальный дизайн сайта

верстка согласованного макета

интеграция в CMS

понятная любому пользователю система управления сайтом

регистрация доменного имени в зоне .ru

оплаченный хостинг на 1 год

Кроме того, возможны:

разработка логотипа компании

создание единого фирменного стиля

отрисовка изображений для сайта

Сайт-визитка — 7 000 рублей

Сайт от 8 000 рублей

Продвижение от 5 000 в топ 10!

Дизайн сайтаСайт-визитка