Задание во вложении
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Задание во вложении
Задача разобрать адресную строку: http://www._____.ru/page1/ http://www._____.ru/2page/ http://www._____.ru/page3/category2/ http://www._____.ru/4page/category4/ в html должно выводиться только page1, 2page, page3 и т.д.
Есть бегущая строка (пример в аттаче), задача в эту строку грузить html из файла (текст с гиперссылкой).
Три запроса: детский массаж, массаж грудничкам, массаж детский на дому. Яндекс, google. Адрес сайта и подробности в личке.
Есть прайс лист в Excel, нужна возможность загружать его на сайт, на сайте вывод данных из этого файла в html таблицу. В файле один лист, несколько строчек. Могу прислать пример. Доступ, к загрузке файла по паролю.