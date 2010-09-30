FastRate

Максим Ефремов FastRate

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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Прекрасный заказчик - сработались - надеюсь на дальнейшее сотрудничество..
Быстро понял задачу и качественно выполнил, спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Парсер CSV
Прекрасный заказчик,моментально дает всю нужную инфу,всегда на связи, четко говорит что ему нужно,моментально и щедро оплачивает роботу, + просто приятный в общении человек. Одним словом Вам ОЧЕНЬ повезло если Вы работаете с Максимом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением Владимир !
Владимир великолепный исполнитель, разобрался в кривом ТЗ, очень качественно и быстро выполнил работу, оперативно решил задачи возникшие в процессе работы. Приятен в общении. Будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв