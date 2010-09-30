Прекрасный заказчик,моментально дает всю нужную инфу,всегда на связи, четко говорит что ему нужно,моментально и щедро оплачивает роботу, + просто приятный в общении человек. Одним словом Вам ОЧЕНЬ повезло если Вы работаете с Максимом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением Владимир !