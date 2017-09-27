Нуждаетесь в качественном переводе и креативному копирайтингу? Вы пришли прямо по адрессу

Доброго времени суток! Меня зовут Козманидзе Руслан Звиадович(FastSterben). Готов выполнять такие виды работы: 1)Переводы; 2)Копирайт. К работе отношусь серьезно и способен сделать её максимально хорошо. Повышенная работоспособность это по моей части. Все ваши капризы будут выполнены на уровне в кротчайшие сроки, так что за качество я ручаюсь.