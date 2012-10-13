Flash Photoshop Анимация Логотипы Улучшение фото и многое другое

Работаю на Flash Photoshop создаю Анимационные картинки, обрабатываю фотографии, создаю аватарки, помогаю создать дизайн сайта и многое другое. Раньше работал на бесплатной основе на одном сайте делал аватары бигбары и др. Жалоб не было :)