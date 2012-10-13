Fatom

Андрей Fatom

 
28 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Flash Photoshop Анимация Логотипы Улучшение фото и многое другое

Работаю на Flash Photoshop создаю Анимационные картинки, обрабатываю фотографии, создаю аватарки, помогаю создать дизайн сайта и многое другое. Раньше работал на бесплатной основе на одном сайте делал аватары бигбары и др. Жалоб не было :)

Дизайн сайтаFlashPhotoshop
Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
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