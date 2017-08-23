Редактор, переводчик (с английского, арабского), литературовед, поэт

Кандидат филологических наук. Автор около сорока научных статей, текстов по литературе и востоковедению. Отредактировала более пятидесяти книжных изданий, в том числе учебных пособий, написала к ним вступительные статьи, предисловия, послесловия и аннотации. Один отзыв в качестве официального оппонента диссертации и несколько - на авторефераты. Лауреат журналистских и поэтических конкурсов. Изданы две книги стихотворений. О моей научной и литературной деятельности имеются рецензии в СМИ. Более десяти лет проработала редактором научных и художественных изданий. Готова оказать услуги по редактированию (все виды редакторской правки), письменному переводу с английского, транскрипции арабских слов и вёрстке книг