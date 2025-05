Программист .NET

Образование:

Высшее (бакалавр), Дневная/Очная форма обучения.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ'2014)

Факультет: Факультет технической кибернетики

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Опыт решения задач на языках Pascal, C, C++, PHP, JavaScript, VB, C#, Java, Phyton;

Знаком с Direct3D API, OpenGl API, Win API, Androd API; с базами данных MS SQL, sqlite, ms access;

Знание принципов ООП, принципов проектирования БД, основных шаблонов проектирования;

Основной деятельностью является разработка на C# (.NET Framework 4.0; LINQ; Microsoft Visual Studio; WPF; WinForms; Unity3d; ASP.NET MVC)