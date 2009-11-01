Набор, перевод текстов
Предлагаю услуги:
- технический перевод текстов с английского языка на русский;
Предпочтительная тематика: общие электротехнические тексты, нанотехнологии, комьютерная и бытовая техника, технологическое оборудование, и т.п, а также музыка и кино. Работаю с MS Office, Photoshop, HTML, перевод чертежей AutoCAD. Выполнение форматирования текста в соответствии оригинальным документом.
- набор текстов на русском и английсках языках.
О себе:
Незаконченное высшее образование, 5 курс.
Опыт работы модератором и администратором сайтов, форумов, ведение блога.
Перевод научных статей.
Опытный пользователь ПК, Win All, опыт работы с CMS, понимание технологий SEO, базовые знания html.
Действие аккаунта приостановлено!