FauntLeroy

Андрей Фаунт FauntLeroy

 
40 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Продвижение сайтов, SEO

Опыт продвижения сайтов под google и яндекс более 3 лет.

Результат удачного вывода более 20 сайтов в топ 10, 5, 3.

Комплексное продвижения сайта от 200 у.е.

Отчеты о проделанной работе, отчеты по росту трафика и позиций.

Разработка аудита и его внедрение

Подбор семантического ядра

Написание текстов для сайта

Базовые юзабилити доработки

Ведение контекстной рекламы.

Тексты для сайтаСемантическое ядро
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 30 дней
#1278
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 14 дней
#3274
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#3528