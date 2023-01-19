Продвижение сайтов, SEO

Опыт продвижения сайтов под google и яндекс более 3 лет.

Результат удачного вывода более 20 сайтов в топ 10, 5, 3.

Комплексное продвижения сайта от 200 у.е.

Отчеты о проделанной работе, отчеты по росту трафика и позиций.

Разработка аудита и его внедрение

Подбор семантического ядра

Написание текстов для сайта

Базовые юзабилити доработки

Ведение контекстной рекламы.