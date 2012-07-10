Здравствуйте!

Схватываю всё буквально на лету, легко обучаюсь новому, любознателен.

Натура я творческая, но наличие технического образования делает меня трезвым и расчётливым. Поэтому могу выполнять как творческие креативные задания, так и рутинную однообразную работу, которая требует очень много времени.

Я очень усидчивый. Если ситуация требует быстрого исполнения ввиду сжатых сроков, я готов работать всё свободное время.

Имею привычку реально оценивать сроки, а не вешать лапшу на уши и потом извиняться за просроченную работу.

Играть в Deadline не склонен абсолютно, выполняю работу постепенно по мере её поступления.

Контакты:

icq - 353898918

skype - sisapenok

e-mail: [email protected]