Здравствуйте!
Схватываю всё буквально на лету, легко обучаюсь новому, любознателен.
Натура я творческая, но наличие технического образования делает меня трезвым и расчётливым. Поэтому могу выполнять как творческие креативные задания, так и рутинную однообразную работу, которая требует очень много времени.
Я очень усидчивый. Если ситуация требует быстрого исполнения ввиду сжатых сроков, я готов работать всё свободное время.
Имею привычку реально оценивать сроки, а не вешать лапшу на уши и потом извиняться за просроченную работу.
Играть в Deadline не склонен абсолютно, выполняю работу постепенно по мере её поступления.
Контакты:
icq - 353898918
skype - sisapenok
e-mail: [email protected]
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