Разработка сайтов, поддержка сайтов, регистрация доменов, хостинг и другое

Студент 4 курса факультета психологии.

Работаю в сфере Интернет-провайдинга.

Также являюсь генеральным директором Fdomains (Регистратор доменных имён).

Неплохо развит, как гуманитарно, так и технически. Правда, мне плохо даётся математика и я не очень люблю программировать (хотя, бывает и такое нравится).

Напишу для вас эксклюзивную статью, разработаю неповторимый сайт (причём, весьма недорого), у меня же вы можете зарегистрировать домен и хостинг.

Есть одно "но". Если тема статьи/сайта противоречит законодательству РФ или Международному праву, а также, если лично меня тематика не цепляет, то я могу и не согласиться. :)

Помимо этого, могу неплохо обработать фотки. Фотошопом в традиционном смысле не занимаюсь (т.е. это когда надо посадить человека на фото в золотой "Шевроле" или поставить в обнимку с Путиным).

Могу отснять отличную фотосессию. Супер эксклюзивную. Уникальность каждого фотосета будет зависеть от предоставляемой вами аппаратуры и бюджета. Хотя, даже без всего этого, умею неплохо подбирать ракурсы и работать с освещением, что в художественной фотографии практически самое главное.

Могу перевести текст с английского или украинского. У меня неплохие худ. переводы получаются. Т.к. русским языком владею неплохо. А вот в обратном направлении сложнее, если честно. Тоже могу сделать, но на ваш страх и риск. :)

При желании, смогу смонтировать несложный видеоролик. А может и сложный, как знать...

Делаю отличнейшие презентации в MS PowerPoint 2007. Если вы закажете презентацию у меня, то она не останется незамеченной. Стильный тематический дизайн и полный эксклюзив обеспечены. Также могу составить доклад, если нужно.

Другие виды презентаций также рассматриваются.

Напишу реферат, курсовую, рецензию, научную статью при наличии времени и желания.

Особенно интересуют темы социальные, психологические, общественно-полические и т.п.

Дизайн и печать визиток. Разработка дизайна рекламных листовок, баннеров.

Консультации в сфере хостинга, доменов, сайтов, ОС Windows, аппаратного обеспечения ПК, Интернет-технологий и др.

Информационная безопасность.

Могу даже оказать психологическую помощь дистанционно. Не обязательно за деньги. И вообще, рад общению с интересными людьми. :)