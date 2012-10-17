Студент 4 курса факультета психологии.
Работаю в сфере Интернет-провайдинга.
Также являюсь генеральным директором Fdomains (Регистратор доменных имён).
Неплохо развит, как гуманитарно, так и технически. Правда, мне плохо даётся математика и я не очень люблю программировать (хотя, бывает и такое нравится).
Напишу для вас эксклюзивную статью, разработаю неповторимый сайт (причём, весьма недорого), у меня же вы можете зарегистрировать домен и хостинг.
Есть одно "но". Если тема статьи/сайта противоречит законодательству РФ или Международному праву, а также, если лично меня тематика не цепляет, то я могу и не согласиться. :)
Помимо этого, могу неплохо обработать фотки. Фотошопом в традиционном смысле не занимаюсь (т.е. это когда надо посадить человека на фото в золотой "Шевроле" или поставить в обнимку с Путиным).
Могу отснять отличную фотосессию. Супер эксклюзивную. Уникальность каждого фотосета будет зависеть от предоставляемой вами аппаратуры и бюджета. Хотя, даже без всего этого, умею неплохо подбирать ракурсы и работать с освещением, что в художественной фотографии практически самое главное.
Могу перевести текст с английского или украинского. У меня неплохие худ. переводы получаются. Т.к. русским языком владею неплохо. А вот в обратном направлении сложнее, если честно. Тоже могу сделать, но на ваш страх и риск. :)
При желании, смогу смонтировать несложный видеоролик. А может и сложный, как знать...
Делаю отличнейшие презентации в MS PowerPoint 2007. Если вы закажете презентацию у меня, то она не останется незамеченной. Стильный тематический дизайн и полный эксклюзив обеспечены. Также могу составить доклад, если нужно.
Другие виды презентаций также рассматриваются.
Напишу реферат, курсовую, рецензию, научную статью при наличии времени и желания.
Особенно интересуют темы социальные, психологические, общественно-полические и т.п.
Дизайн и печать визиток. Разработка дизайна рекламных листовок, баннеров.
Консультации в сфере хостинга, доменов, сайтов, ОС Windows, аппаратного обеспечения ПК, Интернет-технологий и др.
Информационная безопасность.
Могу даже оказать психологическую помощь дистанционно. Не обязательно за деньги. И вообще, рад общению с интересными людьми. :)
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