копирайтер, рерайтер, контент - менеджер

Опыт работы в данной сфере около двух лет. Писала в homework контрольные, дипломы, курсовые. Занималась наполнением сайтов. Вот несколько примеров моих работ: https://opsoriaze.com/preparati/lechenie-psoriaza-medikamentami/, http://casinostand.info/rejting-onlajn-kazino/kak-vybrat-kazino-bez-vejdzhera. Есть опыт работы в WordPress.