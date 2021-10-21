Информационный копирайтер

Уверенный пользователь ПК. Быстро печатаю текст в Word, могу составлять оглавления, делать адекватное оформление, удовлетворяющее официальным письмам. Хорошо разбираюсь в Excel, могу составлять таблицы с выпадающими списками, гиперссылками, графиками, формулами и макросами. Также могу подготовить хорошую презентацию в PowerPoint. При необходимости добавления в документ схем любого вида сделаю их в Draw.io (https://app.diagrams.net/). Также могу обрабатывать сканы и фотографии страниц в адекватные читаемые документы при помощи ABBYY FineReader (могу превратить фотографию разворота книги в сканированный лист).