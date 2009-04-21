Технический и художественный перевод текстов с/на английский, русский, укр.
Технический и художественный перевод текстов с/на английский язык
В 2006 окончила Харьковский Национальный Педагогический Университет – Учитель/Переводчик английского языка, всемирной литературы
Опыт работы: – Написание, корректеровка курсовых и других работ по английскому языку (на заказ);
– Удаленный переводчик Бюро переводов "Гольфстрим"
Перевод быстро, качественно и не дорого!
Портфолио
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