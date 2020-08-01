Fearlessaleksa18

Александра Fearlessaleksa18

 
22 годаКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
1Транскрибация материалов быстро.2Разработка/оформление сторис в instagram 3.Разработка разных видов игр в instagram 4.Ведение аккаунтов.

1.Разработка/оформление сторис в instagram

2.Разработка разных видов игр в instagram

3.Ведение аккаунтов.

4.Оформление публикаций.

5.Оформление конспектов в тетрадь и т.д. 

6.Расшифровка голосовых сообщений и перевод их в текст. 

7.Постоянная связь.

 

От вас требуется; 

1.Предоставление материала. 

2.Точно объясняйте что вам нужно. 

3.Своевременная оплата. 

4.Постоянная связь. 