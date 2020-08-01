Fearlessaleksa18

1Транскрибация материалов быстро.2Разработка/оформление сторис в instagram 3.Разработка разных видов игр в instagram 4.Ведение аккаунтов.

1.Разработка/оформление сторис в instagram

2.Разработка разных видов игр в instagram

3.Ведение аккаунтов.

4.Оформление публикаций.

5.Оформление конспектов в тетрадь и т.д.

6.Расшифровка голосовых сообщений и перевод их в текст.

7.Постоянная связь.

От вас требуется;

1.Предоставление материала.

2.Точно объясняйте что вам нужно.

3.Своевременная оплата.

4.Постоянная связь.