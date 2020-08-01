Fearlessaleksa18

Александра Fearlessaleksa18Fearlessaleksa18
22 годаКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
1Транскрибация материалов быстро.2Разработка/оформление сторис в instagram 3.Разработка разных видов игр в instagram 4.Ведение аккаунтов.
1.Разработка/оформление сторис в instagram
2.Разработка разных видов игр в instagram
3.Ведение аккаунтов.
4.Оформление публикаций.
5.Оформление конспектов в тетрадь и т.д.
6.Расшифровка голосовых сообщений и перевод их в текст.
7.Постоянная связь.
От вас требуется;
1.Предоставление материала.
2.Точно объясняйте что вам нужно.
3.Своевременная оплата.
4.Постоянная связь.