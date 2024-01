FearweedStewfire

??ng h? Baby-G BA-112-1ADR - ??ng h? th? thao d?nh cho c?c c? Ag?i c? t?A;nh, v?i ch?t li?u cao c?p, thi?t k? n?ng ??ng, m?u s?c th?i th??ng, h?a h?n s? ph? ??o gi?i tr? to?n th? gi?i. L? chi?c ??ng h? v? c?ng ph? h?p v?i nh?ng c? g?i m?nh m?, c? t?nh v? th? thao.

??ng h? Baby-G BA-112-1ADR, l?u ? v? th??ng hi?u:

? Chi?c ??ng h? G-Shock ??u ti?n ???c ph?t minh n?m 1983 b?i m?t k? s? c?a Casio. V?i thi?t k? th? thao, nhi?u t?nh n?ng v??t tr?i nh? ch?ng n??c, ??n Led th? G-Shock ch?nh th?c t?o n?n m?t c?n s?t ??n h? cho gi?i tr? to?n th? gi?i. V? ??n n?m 1988, th? ?? c? 19 tri?u chi?c G-shock ?? ???c b?n tr?n to?n th? gi?i.

Baby-G ??ng h? th? thao v? c?ng n?ng ??ng

? Sau th?nh c?ng vang d?i ??, Casio ti?p t?c cho ra d?ng s?n ph?m t??ng t? nh?ng d?nh cho n? gi?i mang t?n Baby-G. Nh?m ??n c?c b?n n? y?u th?ch th? thao, tham gia nhi?u c?c ho?t ??ng ngo?i tr?i.

??ng h? Baby-G BA-112-1ADR, l?u ? v? thi?t k? v? ch?t l??ng

? ??ng h? Baby-G BA-112-1ADR v?i 4 m?u ch?nh : ?en, h?ng, xanh d??ng v? v?ng. ?t c? th??ng hi?u ??ng h? cao c?p n?o d?m k?t h?p nhi?u m?u s?c r?c r? trong thi?t k? c?a m?nh nh? Baby-G v? r?t kh? th? hi?n ???c s? ??ng c?p nh?ng Baby-G l?i l?m ???c ?i?u ??.

? N?n ??ng h? v?i 4 t?n m?u: H?ng, xanh d??ng, v?ng, ?en theo th? t? t? ngo?i v?o trong. M?i t?ng m?u ??o c? th?m c?c chi ti?t nh? ch?, h?nh, s? tr?n n?. Nh?ng m?i th? kh?ng h? khi?n m?t ??ng h? tr? n?n r?i m? v? c?ng h?a h?p v? h?i h?a.

Kh?ng h? th? ?i ?eo l?n tay c?c c? g?i d? nh? nh?n

? Kim ??ng h? kh? l?n v? m?u ch? ??o l? h?ng k?t h?p v?i t?ng ngo?i c?ng ??ng h? c?ng m?u h?ng. L?m cho chi?c ??ng h? b?t ??u h?i n? t?nh m?t ch?t. Ngo?i ra b?n trong chia l?m 3 khoang: khoang gi?, khoang ng?y v? khoang ??m gi?y.

? M?t k?nh ??ng h? t? Mineral Crystal c??ng l?c, v? c?ng c?ng c?p v? b?n b?, r?t kh? b? tr?y x??c hay b? v?. Ngo?i ra, v? c?ng trong su?t, s?ng b?ng, kh? b? m? k? c? d?ng l?u.

? Khung ??ng h? Baby-G BA-112-1ADR ?m ch?t m?t ??ng h? v? ???c thi?t k? m?y m?c, v?i nhi?u n?t b?m xung quanh. V? ??ng b? v?i d?y ?eo c?ng m?u ?en b?ng. T?o th?nh m?t th? ??ng nh?t. C? hai ??u l?m t? nh?a cao c?p v? c?ng c?ng c?p, ch?u l?c r?t t?t.

? V? d?y ?eo nh?a, n?n ?eo v?o r?t tho?i m?i d? ch?u, nh?ng l?i v? c?ng ch?c ch?n. C? th? tha h? v?n ??ng m?nh, ch?i th? thao trong th?i gian d?i m? kh?ng b? ?nh h??ng. ??i v?i ng??i hay ?? nhi?u m? h?i v?n c?ng c?m th?y m?t m? v? ko ?nh h?