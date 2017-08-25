Feddar22

Дарья Feddar22

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера

Индивидуальный интерьер вашего дома, от эскиза до реализации!

Разрабатываю дизайн-проекты от 400руб. КВ. М.

Нарисую ваш интерьер в 3dmax за 3000руб 

Помогу подобрать материалы и мебель! 

3ds Max
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Интерьеры и Экстерьеры
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$400/час
от 2 дней
нет рейтинга