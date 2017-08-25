Дизайн интерьера
Индивидуальный интерьер вашего дома, от эскиза до реализации!
Разрабатываю дизайн-проекты от 400руб. КВ. М.
Нарисую ваш интерьер в 3dmax за 3000руб
Помогу подобрать материалы и мебель!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кухня-гостиная в танхаусе ! Работала удалённо !120 просмотров
- Спальня для подростка148 просмотров
- Кухня "Сакура"150 просмотров
- Эскиз спальни134 просмотра
- Проект кухни "Кудрово"148 просмотров
- Проект кухни "Бисерево"175 просмотров
- Дизайн санузла для барбершопа135 просмотров
- Эскиз спальни в загородном доме164 просмотра
- Эскиз спальни для молодой семьи146 просмотров
- Эскиз спальни154 просмотра
- Кухня "Кофе с молоком"425 просмотров
- Эскиз спальни для молодой девушки181 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$400/час
от 2 дней
нет рейтинга