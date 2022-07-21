FedorDonchenko

Аранжировка, сведение, монтаж аудио

Работаю со звуком и пишу музыку в DAW более 5 лет. Владею тремя DAW программами (Ableton, FL Studio, Cubase), сейчас в основном работаю в программе Ableton. Умею играть на гитаре. Есть опыт в написании аранжировок в самых разных стилях (хип-хоп, поп, TRAP, рок-н-рол, блюз, джаз, экспериментальные стили). Также есть опыт в сведении вокала и монтаже подкастов. С недавнего времени работаю на радио, обрабатываю и монтирую аудиозаписи. Люблю свою работу и ответственно к ней подхожу!