FedorLebedev

Полный спектр услуг для изготовления видео фильмов любой сложности и жанров - сценарий-съёмка-монтаж
- Кинорежиссёр-кинооператор высшей категории
- Член союза кинематографистов Украины.
- Имеется собственная аппаратуру для съемки и монтажа видеофильмов в HD-качестве и HD-аппаратура для проведения съемок под водой.
- С 1995 года и по настоящее время в качестве режиссёра, оператора и сценариста сотрудничает с международными фондам: “Good News Travels”(Англия), “EZRA International” (США), “Eben Ezer” (Англия), по заказам которых создал 19 документальных фильмов и видеоролики, съемки которых проводил на территории стран СНГ и Ближнего Востока.
- С 1989 года профессионально занимается съемками под водой. Осуществляет съёмки на глубине до 55м. На протяжении последних 16 лет является консультантом и оператором по подводным съемкам при «Группе компаний «Серебряная Акула».
- С 2001г. и по настоящее время – член жюри Международного фестиваля "Серебряная Акула".
- Имеет положительный опыт работы преподавателя в частных учебных школах телевидения и институте журналистики Национального университета им. Т. Шевченко по дисциплинам: «Режиссура», «Операторское мастерство», «Фотография».
- Лауреат нескольких Республиканских и Международных кинофестивалей в номинации "Лучший документальный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа".