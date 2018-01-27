Front-end developer (Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.)

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивная верстка под любые устройства.

Ключевые навыки и знания: HTML 5/CSS; кроссбраузерная верстка; Avocode, Photoshop; Bootstrap 3; sass, scss; Git, npm, Gulp.