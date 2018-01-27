Fedor_krasovskij

Федор Красовский Fedor_krasovskij

 
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front-end developer (Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.)

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.  Адаптивная верстка под любые устройства.

Ключевые навыки и знания:   HTML 5/CSS;  кроссбраузерная верстка;  Avocode, Photoshop; Bootstrap 3; sass, scss; Git, npm, Gulp.

HTMLCSSBootstrapSCSSSASSGulpPhotoshopGit
Портфолио