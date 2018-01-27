Федор Красовский Fedor_krasovskijFedor_krasovskij
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front-end developer (Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.)
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивная верстка под любые устройства.
Ключевые навыки и знания: HTML 5/CSS; кроссбраузерная верстка; Avocode, Photoshop; Bootstrap 3; sass, scss; Git, npm, Gulp.
Портфолио
- Associates studio design141 просмотр
- Asia holidays142 просмотра
- Bike113 просмотров
- Tires171 просмотр
- Skilldonor108 просмотров
- Real wood129 просмотров
- Elena122 просмотра
- Monsters148 просмотров