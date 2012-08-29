Fedorchenko86

Мария Федорченко Fedorchenko86

 
37 летУкраина/Желтые Воды
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Семейное положение: замужем, есть дочь.

Образование/квалификация: 2002-2008 Харьковский Государственный Технический

Университет Строительства и Архитектуры, архитектурный факультет, специализация- дизайн архитектурной среды

Дополнительно: Владение ПК - свободно владею программами: 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач, целеустремленная, энергичная, трудолюбивая.

AutoCAD3ds MaxArchiCADPhotoshop
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