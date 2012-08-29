Мария Федорченко Fedorchenko86Fedorchenko86
37 летУкраина/Желтые Воды
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Семейное положение: замужем, есть дочь.
Образование/квалификация: 2002-2008 Харьковский Государственный Технический
Университет Строительства и Архитектуры, архитектурный факультет, специализация- дизайн архитектурной среды
Дополнительно: Владение ПК - свободно владею программами: 3D Max, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач, целеустремленная, энергичная, трудолюбивая.
Портфолио
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