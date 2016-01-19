Перевод художественных текстов и статей по общей тематике ENG-RUS; транскрибация/перевод аудио в текст; корректировка; редакция

Начинающий, но грамотный и практикующий в сфере работы с текстами/переводами фрилансер. Ответственна и пунктуальна. Выполню работу качественно, не дорого и в короткие сроки.

Образование - Московская гуманитарно-техническая академия;

специальность - переводчик-лингвист.