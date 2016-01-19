Оксана Федорова FedorovaOksanaFedorovaOksana
31 годРоссия/Липецк
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Перевод художественных текстов и статей по общей тематике ENG-RUS; транскрибация/перевод аудио в текст; корректировка; редакция
Начинающий, но грамотный и практикующий в сфере работы с текстами/переводами фрилансер. Ответственна и пунктуальна. Выполню работу качественно, не дорого и в короткие сроки.
Образование - Московская гуманитарно-техническая академия;
специальность - переводчик-лингвист.
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Портфолио
- Транскрибация интервью Дмитрия Аленичева229 просмотров
- Перевод видео с ENG на RUS112 просмотров