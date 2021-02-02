Fedoseeva170496

Перепечатка текста

Занимаюсь копирайтингом, в кратчайшие сроки освоила необходимые навыки, изучила основные приемы. Имею высокую скорость печати. Удавалось достигать скорости в 500 знаков в минуту, без ошибок.

Обязанности:Самостоятельный поиск работодателей. Проведение полного анализа заданной темы ( изучение нескольких источников), создание статьи со строгим следованием техническому заданию, которое предоставляется заказчиками. Проверка текста на ошибки ( грамматические, пунктуационные, стилистические и другие ), уникальность, заспамленность и другие параметры с помощью специальных онлайн-сервисов. Сдача работы в установленные сроки.Достижения:За июль-август 2017 года мне удалось поднять рейтинг на 7000 единиц, что в эквивалентер равно 70000 рублей. Сегодня мой рейтинг на бирже составляет 10000 единиц, что позволяет без труда найти хорошо-оплачиваемую работу. Связалась с десятками хороших и порядочных людей, с которыми работаю по сей день. Постоянно развиваюсь в сфере копирайтинга.