Добрый день! Меня зовут Мария, я контент-маркетолог и копирайтер, могу помочь Вам с дальнейшим продвижением Вашего аккаунта и Вашего продукта. Помогу составить план публикаций и историй для Вашего Инстаграма так, чтобы читатели :
- начали Вам доверять
- поверили, что продукт который Вы продаете стоящий;
- осознали необходимость в этом продукте;
- купили.
Мои навыки:
- определение целевой аудитории
- поиск и описание основных характеристик ЦА (боли, потребности, триггеры, ожидания, возражения)
- составление продуктовой линейки и подбор площадок продаж
- характеристика личного бренда и бренда организации
- нахождение уникальности заказчика и отстранение его от конкурентов
- анализ конкурентов
- составление стратегии продаж исходя из продуктов и площадок продаж.
Буду рада Вам помочь!
Если заинтересовало предложение, могу прислать свое портфолио с работами.
Telegram/WhatsApp - 0995264908