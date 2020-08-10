Люблю чем занимаюсь, поэтому все работы выполняю качественно и быстро.

Добрый день! Меня зовут Мария, я контент-маркетолог и копирайтер, могу помочь Вам с дальнейшим продвижением Вашего аккаунта и Вашего продукта. Помогу составить план публикаций и историй для Вашего Инстаграма так, чтобы читатели :

- начали Вам доверять

- поверили, что продукт который Вы продаете стоящий;

- осознали необходимость в этом продукте;

- купили.

Мои навыки:

- определение целевой аудитории

- поиск и описание основных характеристик ЦА (боли, потребности, триггеры, ожидания, возражения)

- составление продуктовой линейки и подбор площадок продаж

- характеристика личного бренда и бренда организации

- нахождение уникальности заказчика и отстранение его от конкурентов

- анализ конкурентов

- составление стратегии продаж исходя из продуктов и площадок продаж.

Буду рада Вам помочь!

Если заинтересовало предложение, могу прислать свое портфолио с работами.

Telegram/WhatsApp - 0995264908