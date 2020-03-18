FedyukOleg97

Камера, мотор, начали.

Олег

Федюк

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ОБРАЗОВАНИЕ

2018 - 2020

ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Магистр. Факультет компьютерных систем и автоматики. Інформаційні системи та технологія (обробка даних і зображень)

2014 - 2018

ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бакалавр. Факультет компьютерных систем и автоматики. Системна інженерія (системний адміністратор)

GPA: 3.81 из 5

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КУРСЫ

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ ОТ А ДО Я ОТ SKILLBOX (2018)

SMM, SEO, PPC, Мобильное продвижение, Интернет сайт, Веб аналитика, Email маркетинг, CPA.

Курсы по Adobe Premiere Pro ( монтаж, цветокор, звук, текст, эффекты, стилизация)

и по Adobe After Effects ( эффекты, трекинг, кеинг, переходы)

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О СЕБЕ

Возраст: 23

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ЯЗЫКИ

+ Русский

Хорошо.

+ Украинский

Рідний.

+ English

Intermediate (Средний)

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