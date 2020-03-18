FedyukOleg97

Олег
Федюк
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ОБРАЗОВАНИЕ
2018 - 2020
ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Магистр. Факультет компьютерных систем и автоматики. Інформаційні системи та технологія (обробка даних і зображень)
2014 - 2018
ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Бакалавр. Факультет компьютерных систем и автоматики. Системна інженерія (системний адміністратор)
GPA: 3.81 из 5
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КУРСЫ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ ОТ А ДО Я ОТ SKILLBOX (2018)
SMM, SEO, PPC, Мобильное продвижение, Интернет сайт, Веб аналитика, Email маркетинг, CPA.
Курсы по Adobe Premiere Pro ( монтаж, цветокор, звук, текст, эффекты, стилизация)
и по Adobe After Effects ( эффекты, трекинг, кеинг, переходы)
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О СЕБЕ
Возраст: 23
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ЯЗЫКИ
+ Русский
Хорошо.
+ Украинский
Рідний.
+ English
Intermediate (Средний)
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