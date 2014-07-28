Настройка Яндекс-Директ

Профессиональная настройка Яндекс Директ и дальнейшее ведение кампании. CTR 4-16%. Ручной подбор ключей. Максимальное вхождение ключа в объявление. Настройка метрики. В результате – максимально возможное количество целевых переходов по минимальной цене и аналитика точно показывающая всю картину. Индивидуальный подход. Перед тем как браться за создание рекламной кампании изучаю продукт, который нужно рекламировать (что, к сожалению, редкость по отзывам клиентов).