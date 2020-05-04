Здравствуйте.
Зовут меня Михаил. Графическим дизайном занимаюсь с 2011 года. Начинал свой путь в сфере дизайна с работы художником-оформителем в сети магазинов "Эпицентр". На данный момент руковожу студией оперативной печати и дизайна "FefelART" в г. Донецк.
О себе:
Профессиональный подход к поставленным задачам, Аккуратность, Ответственность, Усидчивость, Трудолюбие.
К каждому проекту подхожу с большой ответственностью.
Качество в моей работе доминирует над скоростью! Стараюсь всегда обозначить реальные сроки выполнения заказа, для получения заказчиком желаемого результата.
Навыки:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, базовые знания Adobe Media Encoder
Услуги:
Баннеры
Векторная графика
Дизайн в соц.сетях
Дизайн упаковки
Логотипы
Наружная реклама
Полиграфический дизайн
Метрика
Контакты для связи со мной:
+380996584165 - Viber • WhatsApp • Telegram