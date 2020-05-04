Здравствуйте.

Зовут меня Михаил. Графическим дизайном занимаюсь с 2011 года. Начинал свой путь в сфере дизайна с работы художником-оформителем в сети магазинов "Эпицентр". На данный момент руковожу студией оперативной печати и дизайна "FefelART" в г. Донецк.

О себе:

Профессиональный подход к поставленным задачам, Аккуратность, Ответственность, Усидчивость, Трудолюбие.

К каждому проекту подхожу с большой ответственностью.

Качество в моей работе доминирует над скоростью! Стараюсь всегда обозначить реальные сроки выполнения заказа, для получения заказчиком желаемого результата.

Навыки:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, базовые знания Adobe Media Encoder

Услуги:

Баннеры

Векторная графика

Дизайн в соц.сетях

Дизайн упаковки

Логотипы

Наружная реклама

Полиграфический дизайн

Метрика

Контакты для связи со мной:

+380996584165 - Viber • WhatsApp • Telegram

https://vk.com/fefelovich