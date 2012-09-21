Дизайнер, художник, модельер одежды, пишу статьи, стихи и тексты песен

Домохозяйка

Ищу работу, приятную для души и полезную для семьи! Не ограниченная фантазия, многогранный взгляд на вещи, оптимистичный настрой - а почему бы не попробовать фриланс! Художник - с детства, модельер одежды - по призванию, а стихи и статьи, так - для души. Пробовала писать книги. А вот и аннотация к одной из них:

" -«Подскажите, какое сегодня число? Ах да, календарь слева от меня. Опять забыла передвинуть окошко. В таком случае следующее от зафиксированного.»

-«А нельзя ли побыстрее?»

-«Вообще-то я и так тороплюсь, не забудьте расписаться! -Следующий!

Ваша фамилия?! Вам не кажется что у вас дома уже целая библиотека?»

-«Понимаете, мне не хватает только этой книги, я обязательно все принесу.»

-«Хорошо, хорошо!

Слава богу, это последний! Все были бы такими же вежливыми. Такое впечатление, что ко мне заходят министры! А если даже и так…»

Мери в раздражении села на стул и уставилась в монитор старенького компьютера, единственной отдушины дающей ей ощущение хоть какого-то единения с прогрессирующим обществом.

-«Подумать только, у меня свой кабинет, собственный стол и даже компьютер, а кто я? - Библиотекарь! - Какое тщедушное название! Нет, нужно срочно что-то изменить в этой заурядной профессии.»

Окружение Мери составляли книжные стилажи, на которых красовались необычно для нее расставленные книги, напоминающие о недавнем общении с пятидесятивосьмилетней, сухощавой старушонкой, знающей все о своей ничтожной профессии и похоже, всю жизнь испытывающей те же самые чувства которые угнетали сейчас Мери.

-«В чем заключается моя работа? –Записать выданную книгу и вычеркнуть, когда ее вернут. Кажется, что для этой работы хватило бы одной третьей мозга человека, и каждый, кто заходит ко мне, именно так и думает – у меня работает одна треть мозга!»

Мери очень боялась показаться глупой, настолько боялась, что стоило кому-нибудь заглянуть в кабинет, как вся ее внутренность «сигнализировала»-

«Важность! Напусти на себя важность!» С лица исчезала улыбка, сдвигались брови и «свинцовое»- «Здравствуйте»- произносилось не поднимая глаз от монитора, на котором красовалось «дежурное» окно, заготовленное на всякий случай. Но, вот беда! Вся эта спасительная, как считала Мери, маска, никак не увязывалась с наивным, почти детским личиком и широко распахнутыми, доверчивыми глазами милой девушки. Роль безобразила ее, и действительно создавала впечатление глупой важности в сочетании с элементарной работой.

-«Давно я у вас не был, хотя бы посмотреть что у вас тут есть» – попытался разрядить «надутую» обстановку очередной посетитель.

-«Этого еще не хватало, меня начинают жалеть. Господи, ну хоть что-нибудь что говорило бы о моем высоком интеллектуальном уровне!» – паниковала Мери. Если бы она только знала что ее естественность, улыбчивость и прирожденная доброжелательность – очаровывают людей. Но нет, эти качества, подобно очень важному и никому не доступному документу, были спрятаны в несгораемый сейф под надежный замок. Поэтому ни жгучее чувства стыда , ни острая совесть не могли в этот момент высвободить их на волю.

Ее чувства были выдресерованны подобно псу и подчинялись командам выработанным с течением времени и очень четко соответствующим разным ситуациям. Корни привычки, вырастающие из прошлого, расползались все дальше и дальше, надежно закрепляя ее настоящее мировоззрение. Мери всегда находила важным держаться собственного мнения. Ее не устраивало монотонное повторение начатого. Вносить собственную интерпретацию она считала своим долгом, иначе все ее творчество, все вдохновение, полет мысли разбивались о грубые камни реальности, разрушая ее как личность. Работа которую она выполняла, действовала ей на нервы, и тем самым подогревала закипающий вулкан нововведений готовый с грохотом, камнями, пеплом и раскаленной лавой вырваться наружу, оставив после себя замысловатые образования, привлекающие тысячи людей своей новизной. Но что в точности можно было изменить в этой «престарелой» профессии, представляла Мери очень отдаленно и туманно, точнее вообще не представляла.

-«Менять нужно не профессию, менять нужно себя.» - поправила свои мысли Мери.

-«Как много книг и много времени - необычное сочетание. Надо использовать это время. Как? Читать. Но для чего? Моя жизнь меняется как слайды, резко и контрастно, не зря у меня появилось это время. Наверняка это подготовительный этап. Точно! Будущее широко распахнет мне двери! Ура! Меня ждет удача, счастье посетит меня вновь!»

Какие жалкие порывы вернуть глубоко запрятанные, запуганные чувства счастья, привязанности, нужности, вызванные образом любимого человека, который как клеймо запечатлелся в ее памяти и уже давно жил в ее сердце. В нем было все, что она представляла, как представляла и о чем думала. Эта горькая внутренняя печаль, которую не перебивали ни сладости после обеденного перерыва, ни глубокие рассуждения о лучшей жизни готовящейся для нас вселенской силой.

-«Господи, как я хочу иметь столько денег, чтобы успокоив всех своей самостоятельностью, устроив благополучие своим родным, сорваться с места, плотно упаковав багаж и приехать к нему. Но ждет ли он меня?» - этот вопрос как червь, беспощадно точил старательно выращенное дерево любви, дерево существующее только в ее мыслях, которое ни за что не прижилось бы, если бы его пересадили в суровую реальность. Ушедшие в немую историю, давно просроченые и скорее всего разложившиеся события семи летней давности, были свежи и живы в ее фантазиях.

-«А помнит ли он меня? А думает ли он обо мне? А приедет ли он за мной?»

Вечные вопросы, рвущие ее сердце.

Тот, о ком так часто думала Мери, жил намного дальше обычного расстояния между двумя городами. Это расстояние удваивалось ровно на столько, насколько они были не знакомы."