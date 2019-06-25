Работаю с текстом, видео и аудио
- Написание текстов (реклама в интернете, статьи, сценарии и т.д.)
- Переводы (англ. язык)
- Озвучка (рус и англ.)
- Видеомонтаж
- Аудиомонтаж
- Создание музыки
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 7 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$3/час
от $20от 10 дней
нет рейтинга