Fel1x

Никита Fel1x

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работаю с текстом, видео и аудио

- Написание текстов (реклама в интернете, статьи, сценарии и т.д.)

- Переводы (англ. язык)

- Озвучка (рус и англ.)

- Видеомонтаж

- Аудиомонтаж

- Создание музыки

Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 7 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$3/час
от $20от 10 дней
нет рейтинга
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