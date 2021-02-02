Felesabeth

Искусство-всё то, что лежит под солнцем

Меня зовут Елизавета. Мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе ВШЭ на ОП "Дизайн". Умею работать в программах пакета Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign). Имею опыт по оформлению и наполнению соц.сетей визуальным контентом, созданию баннеров, плакатов, презентаций, резюме. Знаю психологию цвета, законы композиции и всё необходимое для создания стильного дизайна. Работала с интернет магазинами, автомобильными компаниями, развлекательными мероприятиями и тд. Буду рада сотрудничеству!