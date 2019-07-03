Быстро и качественно выполню заказ, имею сертификат "платинум" по скорости печати (не слепой набор) - https://www.ratatype.ru/u1810501/certificate/

Высшее юридическое образование, скорость печати - быстрая, 364 знаков в минуту, сертификат здесь - - https://www.ratatype.ru/u1810501/certificate/ (не слепое, если будет постоянные заказы, то быстро обучусь и слепому набору). Имею небольшой стаж по копирайтингу, работал с постоянным заказчиком, имею свой собственный стиль изложения.