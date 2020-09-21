Писать просто о сложном, не допускать коррозии языка. Большой опыт рассказа.

Принципы моей работы.

Стилистически грамотная речь, чистота языка.

Пишу просто о сложном: вникаю в любую тему, чтобы разобраться в основах и донести это до читателя.

Орфографические ошибки - это коррозия языка. Недопустимо!

Позитивный настрой текстов - это главное для восприятия и положительного отклика.

Информационные, коммерческие тексты, посты в соцсетях и многое другое.

Опыт работы экскурсоводом позволяет доносить до аудитории самое значимое и существенное. Курсы копирайтеров в школе Profi-internet.

Слово - это дар, который может менять нашу жизнь.