Разработка и внедрение всего цикла бизнес процессов в области управления персоналом

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вашему вниманию комплекс услуг в сфере управления персоналом в различных отраслях деятельности

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Recruiting, Executive Search, Mass Recruiting, Screening, Salary Survey.

Кадровый консалтинг:

Оценка и рекомендации по развитию персонала;

Аудит кадрового делопроизводства и разработку необходимого пакета документов;

Исследование организационной структуры с целью оптимизации затрат на персонал и прописыванию с дальнейшим внедрением бизнес-процессов;

Организация тренингов, семинаров, коуч-сессий различной направленности;

Консультирование по вопросам управления персоналом;

Формирование корпоративной культуры Компании;

Разработка и описание бизнес-процессов (регламенты, положения, инструкции, стандарты, обучающие программы и т.д.).

Конкурентные преимущества:

Обширная База резюме

Мобильность

Опыт и профессионализм

Индивидуальный подход к клиенту

Консультирование и поддержка клиента после осуществления проекта

Проверка рекомендаций и документов, предоставляемых кандидатами

Принципы работы:

Индивидуальный подход;

Порядочность в отношениях с Заказчиками и Соискателями;

Достижение взаимопонимания участников процесса по всем рабочим пунктам поставленной задачи;

Профессиональный подход и оперативное реагирование на запросы Клиентов;

Конфиденциальность;

Установление долгосрочных отношений с Клиентами;

Ответственность на каждом этапе работы;

В случае, если новый сотрудник не проходит испытательный срок, бесплатно подбирается новый Кандидат. Гарантийное сопровождение от 2 месяцев.

Стандарты работы при подборе персонала:

1. Время закрытия вакансии – от 5-nи до 30 дней;

2. Количество кандидатов на одну вакансию – до 3-х полностью соответствующих требованиям Заказчика;

3. Гарантии – от 30 дней с момента выхода кандидата на работу.

Стоимость услуг:

Индивидуальный подход к каждому клиенту по формированию стоимости услуг. ОПЛАТА осуществляется по ФАКТУ выхода специалиста на испытательный срок.