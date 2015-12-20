КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем Вашему вниманию комплекс услуг в сфере управления персоналом в различных отраслях деятельности
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
Recruiting, Executive Search, Mass Recruiting, Screening, Salary Survey.
Кадровый консалтинг:
Оценка и рекомендации по развитию персонала;
Аудит кадрового делопроизводства и разработку необходимого пакета документов;
Исследование организационной структуры с целью оптимизации затрат на персонал и прописыванию с дальнейшим внедрением бизнес-процессов;
Организация тренингов, семинаров, коуч-сессий различной направленности;
Консультирование по вопросам управления персоналом;
Формирование корпоративной культуры Компании;
Разработка и описание бизнес-процессов (регламенты, положения, инструкции, стандарты, обучающие программы и т.д.).
Конкурентные преимущества:
Обширная База резюме
Мобильность
Опыт и профессионализм
Индивидуальный подход к клиенту
Консультирование и поддержка клиента после осуществления проекта
Проверка рекомендаций и документов, предоставляемых кандидатами
Принципы работы:
Индивидуальный подход;
Порядочность в отношениях с Заказчиками и Соискателями;
Достижение взаимопонимания участников процесса по всем рабочим пунктам поставленной задачи;
Профессиональный подход и оперативное реагирование на запросы Клиентов;
Конфиденциальность;
Установление долгосрочных отношений с Клиентами;
Ответственность на каждом этапе работы;
В случае, если новый сотрудник не проходит испытательный срок, бесплатно подбирается новый Кандидат. Гарантийное сопровождение от 2 месяцев.
Стандарты работы при подборе персонала:
1. Время закрытия вакансии – от 5-nи до 30 дней;
2. Количество кандидатов на одну вакансию – до 3-х полностью соответствующих требованиям Заказчика;
3. Гарантии – от 30 дней с момента выхода кандидата на работу.
Стоимость услуг:
Индивидуальный подход к каждому клиенту по формированию стоимости услуг. ОПЛАТА осуществляется по ФАКТУ выхода специалиста на испытательный срок.