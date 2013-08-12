Около года работал в крупном digital-агентстве, имею несколько собственных проектов в SMM, сейчас практикую удаленный вариант работы.

Имеется большой опыт работы, как с популярными площадками в social media (ВК, FB, TW), так и с узкоспециализированными социальными сетями.

Перед началом сотрудничества разрабатываем чёткую стратегию работы.