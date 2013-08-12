Есть текущая база в Google Sheets. Не хватает которых функций для оптимизации работы. Нужно перенести текущую базу, связать между собой несколько таблиц и настроить новые столбцы.
Около года работал в крупном digital-агентстве, имею несколько собственных проектов в SMM, сейчас практикую удаленный вариант работы.
Имеется большой опыт работы, как с популярными площадками в social media (ВК, FB, TW), так и с узкоспециализированными социальными сетями.
Перед началом сотрудничества разрабатываем чёткую стратегию работы.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для выполнения определенного ряда задач по улучшению сайта: pentagon.by Задачи не сверхсложные, но их достаточно много. Несколько примеров: - изменить главную страницу, вместо стандартной плитки, разбить на 3 блока: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад