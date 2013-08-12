Fenius

Павел Fenius

 
36 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Около года работал в крупном digital-агентстве, имею несколько собственных проектов в SMM, сейчас практикую удаленный вариант работы.

Имеется большой опыт работы, как с популярными площадками в social media (ВК, FB, TW), так и с узкоспециализированными социальными сетями.

Перед началом сотрудничества разрабатываем чёткую стратегию работы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Организовать и настроить базу в AirTable

    Есть текущая база в Google Sheets. Не хватает которых функций для оптимизации работы. Нужно перенести текущую базу, связать между собой несколько таблиц и настроить новые столбцы.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта

    Требуется специалист для выполнения определенного ряда задач по улучшению сайта: pentagon.by Задачи не сверхсложные, но их достаточно много. Несколько примеров: - изменить главную страницу, вместо стандартной плитки, разбить на 3 блока: ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад