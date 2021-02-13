Астрология, нумерология

Мои расчеты индивидуального гороскопа по дате, месту, и времени рождения (если оно известно), позволят Вам иметь свободный выбор своей судьбы, варианты которой заложены в вашей карте рождения (гороскопе). Вы наконец сможете быть хозяином своей судьбы. Любая цепочка событий может быть вами прервана или разрушена вашей свободной волей.

Предлагаю широкий спектр услуг по астрологии и нумерологии:

Натальная астрология (астрология рождения) — раздел астрологии, занимающийся предсказанием основных тенденций в судьбе человека, выявляет его склонности и особенности характера;

Предсказательная астрология — раздел астрологии, посвящённый предсказанию событий в жизни человека;

Синастрическая астрология — раздел астрологии, предсказывающий характер взаимоотношений;

Медицинская астрология — направление астрологии, посвящённое вопросам здоровья человека;

Хорарная астрология — раздел астрологии, занимающийся поиском ответа на заданный вопрос;

Элективная астрология — раздел астрологии, определяющий наилучший по всеобщим астральным влияниям момент времени для совершения какого-либо действия;

Коллективная (резонансная астрология) — занимается проблемами взаимоотношения людей в коллективе;

Кармическая астрология — гороскоп причин по отношению к карте рождения человека, раскрывает причины возникновения у человека определённых проблем: долги, болезни… а также определяет предназначение человека, его миссию;

Астрология профессий — определение способностей и талантов человека и возможностей их реализации;

Бизнес астрология — это астрология дела. Деловая астрология помогает определить: чем заниматься человеку, какой вид бизнеса избрать, есть ли способности к самостоятельному бизнесу;

И др.направления.