Fenix_Hardmode

Фрилансер, занимающийся писательством.

Всех приветствую на моем профиле!Говорю сразу – я не умею писать мало, поэтому вас ждёт длительное чтение дополнительной информации, к слову, это не так важно и вы можете просто не читать столь большое количество символов.

Итак, я – довольно опытный фрилансер занимающийся писательством, пишу практически все что угодно, от описания чего-либо до глав какой-то книги, увы, но до писательства книг ещё не дошёл, терпения не хватит. Говорю заранее – я писатель, я пишу, а не оформляю. Я не буду скидывать вам оформленную работу, разве что, совсем немного. Так что, с оформлением вам придется разбираться самим, все, что от меня требуется это нужный по теме текст и ничего более. Так, с этим мы разобрались. Пишу я уже три года, даже есть одна глава из книги, которую я так и не дописал... Опыт работы в фриланс-сфере у меня имеется большой, а именно – два года. Не буду сильно себя расхваливать, но могу сказать, что работу выполняю вовремя, а иногда даже в тот день, как её запросили. В среднем пишу 20000 тысяч символов, но могу и больше, просто мало кто такое читает. Писать меньше у меня получается с трудом, но все же, могу. У мня довольно обширная и хорошая фантазия, так что, мои работы обычно имеют изюминку и их практически всегда интересно читать, но за всех не говорю, так как у всех разные вкусы, взгляды и мнения. Для работы мне не обязательно нужно ставит прямо твёрдые условия, если вам просто нужна какая-нибудь любая история на какую-то тему, просто скажите тему, и возможно, чтобы вы хотели видеть в этой истории. Это все, что вам нужно сделать, дальше я сам все напишу.

Что же, на этом у меня все, если кого-то заинтересовал – пишите, не кусаюсь ^^ Всем пока, удачи!