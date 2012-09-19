Требуется написать приложение по полному управлению клиентской машиной на андроиде с множеством функций, серверная часть уже готова. Нужен только человек ранее писавший подобное, кто знает тот поймет, новичков прошу мимо!!
Сашка Невский FenomenalFenomenal
- $10000Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Аналогично платному архиву, юзер качает мидлет, ставит его на тел потом выдается ссылка на оригинал приложения либо мидлет сам запрашивает скачивание приложения. Подробное ТЗ в личку. Оплата по договоренности.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо реализовать функцию антиудаления приложения. Например: заходишь в меню удаления приложения, приложение это распазнает и само автоматом выводит юзера в главное меню или на рабочий стол устройства! Оплата по факту выполнения работы. Вы мне кидаете ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать скрипт-функцию к приложению. Заключается в том, что бы приложение не могло удалится из телефона по желанию юзера, только если хард резетом.Оплата по договоренности. Связь л/сМобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется программист на постоянной основе. 1. Умение программировать для Android. 2. Знание основных языков программирования. 3. Знание администрирования сайтов и серверов. 4. Умение гибко решать многие задачи. Оплата: Раз в мес или неделю или сдельная, как удобнее вам. Связь л/с или ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно написать програмку для работы с протоколом другой програмки, цена по договренности, предложения в личку!Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад