FensterTeam

Web-Программист со стажем.
Внимание! Я не занимаюсь продвижением и дизайном. Дизайн в работах, сделанных мной не оплачивается и считается любительским. При необходимости привлекается (за отдельную плату) дизайнер и сео-специалист.
Опыт работы: 3 года
Языки: Английский \ Немецкий
Языки программирования: HTML (4,5), CSS (3), JavaScript (Jquery, Node.js, bootstrap и т.д.), PHP (5-7).
Примеры работ:
** - дизайн выполнен мной. см.выше. дизанер не привлекался.
*** - дизайн выполнен частично мной, дизайнер не привлекался, в разработке дизайна участвовал клиент.
" - дизайн выполнен полностью мной, дизайнер не привлекался, но дизайн был оплачен.
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