FensterTeam

Web-Программист со стажем.

Внимание! Я не занимаюсь продвижением и дизайном. Дизайн в работах, сделанных мной не оплачивается и считается любительским. При необходимости привлекается (за отдельную плату) дизайнер и сео-специалист.

Опыт работы: 3 года

Языки: Английский \ Немецкий

Языки программирования: HTML (4,5), CSS (3), JavaScript (Jquery, Node.js, bootstrap и т.д.), PHP (5-7).

Примеры работ:

* - сайт находится в процессе разработки\ обновления. не все разделы могут быть доделаны\работоспособны

** - дизайн выполнен мной. см.выше. дизанер не привлекался.

*** - дизайн выполнен частично мной, дизайнер не привлекался, в разработке дизайна участвовал клиент.

" - дизайн выполнен полностью мной, дизайнер не привлекался, но дизайн был оплачен.