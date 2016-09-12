FeralNine

Ирина FeralNine

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Перевод и набор текста

Доброго времени суток!

Осуществляю:

- переводы текстов с русского на английский языки и наоборот (тематика разнообразна);

- набор текста из фото рукописи в MS Word.

О себе:

- соблюдаю сроки выполнения работы;

- гарантирую качествено выполненную работу (никакого машинного перевода);

- полностью ориентируюсь на заказчика;

- всегда на связи;

- располагаю свободным временем.

Отзывы заказчиков

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
$8
10 баллов
9 лет назад
Тексты для буклета А4 (2 фальца)
Ирина на отлично справилась с заданием, быстро, грамотно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Владимир потрясающий заказчик! Всегда на связи, четко формулирует задачи и оперативно представляет необходимые для работы материалы. Очень рекомендую! Также буду рада продолжить сотрудничество.
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