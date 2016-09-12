Перевод и набор текста
Доброго времени суток!
Осуществляю:
- переводы текстов с русского на английский языки и наоборот (тематика разнообразна);
- набор текста из фото рукописи в MS Word.
О себе:
- соблюдаю сроки выполнения работы;
- гарантирую качествено выполненную работу (никакого машинного перевода);
- полностью ориентируюсь на заказчика;
- всегда на связи;
- располагаю свободным временем.
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Ирина на отлично справилась с заданием, быстро, грамотно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Владимир потрясающий заказчик! Всегда на связи, четко формулирует задачи и оперативно представляет необходимые для работы материалы. Очень рекомендую! Также буду рада продолжить сотрудничество.