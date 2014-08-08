Образование: 2008 - 2010 г.г. - Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет. Специальность - славянская филология. Присвоенная квалификация (степень) - магистр филологии.
2003 - 2008 г.г. - Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет. Специальность - филология. Направление - болгарский язык и литература. Присвоенная квалификация - филолог, преподаватель.
Рабочие языки: болгарский (свободно), английский (выше среднего), польский (базовый).
Личные качества: внимательность, обучаемость, стремление к самосовершенствованию.
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