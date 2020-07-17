Ferramalina

Анна Ferramalina

 
38 летРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сделаю интернет магазин или частичные работы на Insales, Opencart или Wordpress

Здравствуйте!

Меня зовут  Anna Ferras

Решила зарегистрироваться  и я на фриланс площадке. 

Буду  рада, если  Вы  обратите внимание и на мой аккаунт как  исполнителя. 

У меня нет портфолио, но работаю  с интернет-магазинами уже более пяти лет, на протяжении которых  у меня уже сформировалась   команда ( в том, случае, если у меня что-то не получается) которая помогает мне   сдавать проекты своевременно. 

Примеры работ  пришлю по запросу.

Прежде чем, Вы   решите  мне написать, попрошу следующее:

- убедитесь, что  у Вас есть техническое задание к работе (примеры   технических заданий   я могу Вам также прислать)

- Прошу  сразу указать, что именно Вам требуется:

1.

     - Доработка сайта

     - Создание дизайна

     - Создание сайта под ключ

     -  Анализ  конкурентов

     - Определение ЦА

     - Индивидуальный дизайн

     - Подключение всех форм приема данных

     - Настройка корзины

     - Подключение платежных систем

     - Подключение систем аналитик

     - Поддержка сайта

2.

           -программирование

           -вёрстка

           -дизайн

           -другое

3.

 - адрес сайта  ( в случае доработки)

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