Ferramalina

Сделаю интернет магазин или частичные работы на Insales, Opencart или Wordpress

Здравствуйте!

Меня зовут Anna Ferras

Решила зарегистрироваться и я на фриланс площадке.

Буду рада, если Вы обратите внимание и на мой аккаунт как исполнителя.

У меня нет портфолио, но работаю с интернет-магазинами уже более пяти лет, на протяжении которых у меня уже сформировалась команда ( в том, случае, если у меня что-то не получается) которая помогает мне сдавать проекты своевременно.

Примеры работ пришлю по запросу.

Прежде чем, Вы решите мне написать, попрошу следующее:

- убедитесь, что у Вас есть техническое задание к работе (примеры технических заданий я могу Вам также прислать)

- Прошу сразу указать, что именно Вам требуется:

1.

- Доработка сайта

- Создание дизайна

- Создание сайта под ключ

- Анализ конкурентов

- Определение ЦА

- Индивидуальный дизайн

- Подключение всех форм приема данных

- Настройка корзины

- Подключение платежных систем

- Подключение систем аналитик

- Поддержка сайта

2.

-программирование

-вёрстка

-дизайн

-другое

3.

- адрес сайта ( в случае доработки)