Ferramalina

Здравствуйте!
Меня зовут Anna Ferras
Решила зарегистрироваться и я на фриланс площадке.
Буду рада, если Вы обратите внимание и на мой аккаунт как исполнителя.
У меня нет портфолио, но работаю с интернет-магазинами уже более пяти лет, на протяжении которых у меня уже сформировалась команда ( в том, случае, если у меня что-то не получается) которая помогает мне сдавать проекты своевременно.
Примеры работ пришлю по запросу.
Прежде чем, Вы решите мне написать, попрошу следующее:
- убедитесь, что у Вас есть техническое задание к работе (примеры технических заданий я могу Вам также прислать)
- Прошу сразу указать, что именно Вам требуется:
1.
- Доработка сайта
- Создание дизайна
- Создание сайта под ключ
- Анализ конкурентов
- Определение ЦА
- Индивидуальный дизайн
- Подключение всех форм приема данных
- Настройка корзины
- Подключение платежных систем
- Подключение систем аналитик
- Поддержка сайта
2.
-программирование
-вёрстка
-дизайн
-другое
3.
- адрес сайта ( в случае доработки)