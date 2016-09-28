Опыт работы.

Nord Gaming Media

Санкт-Петербург

jetset.pro

SMM-менеджер

Июнь 2014 —февраль 2015

9 месяцев

Обязанности:

1. Оказание помощи в разработке сайта и продвижение его в СНГ.

2. Перевод и подготовка сайта для выхода на Европу.

3. Организация и проведение турниров по различным играм (Hearthstone, Dota 2, League of Legends, Counter Strike, StarCraft 2.).

4. Все аспекты взаимодействия с комьюнити (живое общение, написание информативных статей, проведение различных мероприятий, помощь по функционалу сайта и т.п.).

5. Ведение групп "Вконтакте".

6. Составление медийного плана.

7. Привлечение ЦА на сайт.

8. Анализ действий и интересов ЦА.

9. Руководство внештатными сотрудниками проекта.

10. Сотрудничество с top'ом игровых стримеров.

11. Общение с крупными игровыми партнерами и издателями игр. (Blizzard, Mail.ru, Gaijin Entertainment, MSI, Razer.).

Достижения:

1. ~20.000 уникальных посетителей/сутки на сайте.

2. Постоянно проводящиеся турниры, от 3 турниров по 1 дисциплине в день.

3. Две группы "Вконтакте" с 29.000 и 16.000 "живых" участников.

4. Крупный турнир по Warface c собственной anti-cheat системой под руководством Mail.ru. Турнир по Panzar с призовыми в 8000, 6000, 4000 и 2000 игровых кристаллов (20тыс. рублей).

5. Постоянные трансляции турниров ресурса от профессиональных игроков.

6. Собственный стенд на "Игромир 2014".

InterZet

Санкт-Петербург

http://gamezet.ru/

SMM-менеджер

Апрель 2012 —июль 2014

2 года 4 месяца

Обязанности:

1. Общение с посетителями проекта.

2. Оказание помощи в развитие сайта.

3. Привлечение ЦА.

4. Ведение групп "Вконтакте".

5. Курирование игровых серверов.

6. Развитие трансляций/стримов.

7. Руководство внештатными сотрудниками проекта.

8. Написание игровых статей. Перевод статей, гайдов с английского языка.

Достижения:

1. Без особых вложений за пол года сайт достиг ~7000 уникальных посетителей/сутки, 30тыс. просмотров.

2. Проведена полная переработка групп "Вконтакте" и методов их ведения. Аудитория которых была увеличена с 1.300 до 8.000 и с 4.500 до 18.000 людей.

3. Стабильно занятые игровые сервера с суммарной отметкой в 2.000 игроков/cутки с проходимостью уникальных игроков до 7.300.

4. Постоянные трансляции. Ведущий стример портала с 6.000 подписчиков и стабильной базой в 1.000 зрителей в период трансляции.

5. Продажа трафика admitad.ru.