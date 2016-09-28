Опыт работы.
Nord Gaming Media
Санкт-Петербург
SMM-менеджер
Июнь 2014 —февраль 2015
9 месяцев
Обязанности:
1. Оказание помощи в разработке сайта и продвижение его в СНГ.
2. Перевод и подготовка сайта для выхода на Европу.
3. Организация и проведение турниров по различным играм (Hearthstone, Dota 2, League of Legends, Counter Strike, StarCraft 2.).
4. Все аспекты взаимодействия с комьюнити (живое общение, написание информативных статей, проведение различных мероприятий, помощь по функционалу сайта и т.п.).
5. Ведение групп "Вконтакте".
6. Составление медийного плана.
7. Привлечение ЦА на сайт.
8. Анализ действий и интересов ЦА.
9. Руководство внештатными сотрудниками проекта.
10. Сотрудничество с top'ом игровых стримеров.
11. Общение с крупными игровыми партнерами и издателями игр. (Blizzard, Mail.ru, Gaijin Entertainment, MSI, Razer.).
Достижения:
1. ~20.000 уникальных посетителей/сутки на сайте.
2. Постоянно проводящиеся турниры, от 3 турниров по 1 дисциплине в день.
3. Две группы "Вконтакте" с 29.000 и 16.000 "живых" участников.
4. Крупный турнир по Warface c собственной anti-cheat системой под руководством Mail.ru. Турнир по Panzar с призовыми в 8000, 6000, 4000 и 2000 игровых кристаллов (20тыс. рублей).
5. Постоянные трансляции турниров ресурса от профессиональных игроков.
6. Собственный стенд на "Игромир 2014".
InterZet
Санкт-Петербург
SMM-менеджер
Апрель 2012 —июль 2014
2 года 4 месяца
Обязанности:
1. Общение с посетителями проекта.
2. Оказание помощи в развитие сайта.
3. Привлечение ЦА.
4. Ведение групп "Вконтакте".
5. Курирование игровых серверов.
6. Развитие трансляций/стримов.
7. Руководство внештатными сотрудниками проекта.
8. Написание игровых статей. Перевод статей, гайдов с английского языка.
Достижения:
1. Без особых вложений за пол года сайт достиг ~7000 уникальных посетителей/сутки, 30тыс. просмотров.
2. Проведена полная переработка групп "Вконтакте" и методов их ведения. Аудитория которых была увеличена с 1.300 до 8.000 и с 4.500 до 18.000 людей.
3. Стабильно занятые игровые сервера с суммарной отметкой в 2.000 игроков/cутки с проходимостью уникальных игроков до 7.300.
4. Постоянные трансляции. Ведущий стример портала с 6.000 подписчиков и стабильной базой в 1.000 зрителей в период трансляции.
5. Продажа трафика admitad.ru.