Создание сайтов любой сложности под ключ от А до Я. Разработка, установка, сопровождение, продвижение.

Опыт:

Верстальщик - более 10 лет;

- более 10 лет; Программист 1с - 1 год;

- 1 год; Администратор сервера/сайтов холдинга/баз данных - 3 года;

- 3 года; Программист php - 3 года;

- 3 года; Программист js - 1 год;

- 1 год; SEO специалист - 3 года.

Делаю и продвигаю сайты. Опыт SEO более трех лет, два из которых - работа на лидера рынка СНГ. Опыт программирования и web-разработки более 5 лет. В основном разрабатываю интернет-магазины и сайты компаний. Сайт сразу разрабатывается кроссбраузерным и оптимизированным под мобильные устройства, с чистым кодом на CMS, дружелюбных пользователю (в основном это Joomla и Opencart).

Открытость, гибкость, своевременные сроки, адекватные цены помогают сотрудничать с заказчиками и после выполнения работ. Многие заказчики, которым я разрабатывал сайты, в дальнейшем, с радостью пользуются и услугами SEO. Им нет необходимости нанимать по отдельности программиста, SEO специалиста и администратора сайта.

Сотрудничаю с опытным дизайнером.

Мои работы и описание к ним вы можете посмотреть в моем портфолио. С владельцами сайтов можно связаться для получения рекомендации.