Создание сайтов любой сложности под ключ от А до Я. Разработка, установка, сопровождение, продвижение.
Опыт:
- Верстальщик - более 10 лет;
- Программист 1с - 1 год;
- Администратор сервера/сайтов холдинга/баз данных - 3 года;
- Программист php - 3 года;
- Программист js - 1 год;
- SEO специалист - 3 года.
Открытость, гибкость, своевременные сроки, адекватные цены помогают сотрудничать с заказчиками и после выполнения работ. Многие заказчики, которым я разрабатывал сайты, в дальнейшем, с радостью пользуются и услугами SEO. Им нет необходимости нанимать по отдельности программиста, SEO специалиста и администратора сайта.
Сотрудничаю с опытным дизайнером.
Мои работы и описание к ним вы можете посмотреть в моем портфолио. С владельцами сайтов можно связаться для получения рекомендации.