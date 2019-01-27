Здравствуйте! Меня зовут Артем и я занимаюсь разработкой сайтов.

Сотрудничая со мной, Вы получите:

1. Хорошую и качественную работу по хорошей цене.

2. Я сделаю все возможное, чтобы ваш проект был завершен вовремя.

3. Я лоялен и внимателен к вашим пожеланиям и исправлениям.

4. Я ценю свою репутацию, поэтому я надежен для сотрудничества.

Мои навыки включают:

• Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Adaptive/Responsive, jQuery)

• Интеграция с WordPress / MODX / Opencart

• Я.Директ, Google Adwords

Моя основная специализация:

• Landing Page

• Многостраничные сайты

• Интеграция с CMS

• Сайт "под ключ"