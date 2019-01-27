Здравствуйте! Меня зовут Артем и я занимаюсь разработкой сайтов.
Сотрудничая со мной, Вы получите:
1. Хорошую и качественную работу по хорошей цене.
2. Я сделаю все возможное, чтобы ваш проект был завершен вовремя.
3. Я лоялен и внимателен к вашим пожеланиям и исправлениям.
4. Я ценю свою репутацию, поэтому я надежен для сотрудничества.
Мои навыки включают:
• Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Adaptive/Responsive, jQuery)
• Интеграция с WordPress / MODX / Opencart
• Я.Директ, Google Adwords
Моя основная специализация:
• Landing Page
• Многостраничные сайты
• Интеграция с CMS
• Сайт "под ключ"
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг90 просмотров
- Магазин спортивных товаров125 просмотров
- Сайт-визитка полиграфии93 просмотра