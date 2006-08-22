нужна помощь в продвижении, проблема в том что это flash сайт соответственно нужно как то проиндексировать в поисковиках (возможен black seo) какие предложения ? www.c-mebel.com
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно если так можно сказать в "художественном" стиле написатьтекст-презентацию нашей фирмы в раздел "О Нас" на сайт www.c-mebel.com занимаемся дизайном и производством мебели на заказ,можно и самому написать но хочется не сухой технический текст а ...Копирайтинг44 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть скрипт галлереи wnailer ,нужно подчистить и установить на сервер чтоб работал без глюков (так как я ни хрена не могу разобраться!)Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Есть flash загатовка сайта www.c-mebel.com со всеми исходниками нужно редактирование и доводки до нужного состояния,логотип я могу дать для замены ,руссифицировать,и сдералать доступ для редактирования текста и фоток что бы постоянно не редактировать через flash ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад