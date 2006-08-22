Fiction

Гость Fiction

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • SEO

    нужна помощь в продвижении, проблема в том что это flash сайт соответственно нужно как то проиндексировать в поисковиках (возможен black seo) какие предложения ? www.c-mebel.com

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Текст-презентация

    Нужно если так можно сказать в "художественном" стиле написатьтекст-презентацию нашей фирмы в раздел "О Нас" на сайт www.c-mebel.com занимаемся дизайном и производством мебели на заказ,можно и самому написать но хочется не сухой технический текст а ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP скрипт

    $50

    Есть скрипт галлереи wnailer ,нужно подчистить и установить на сервер чтоб работал без глюков (так как я ни хрена не могу разобраться!)

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модификация flash тэмплэйта

    Есть flash загатовка сайта www.c-mebel.com со всеми исходниками нужно редактирование и доводки до нужного состояния,логотип я могу дать для замены ,руссифицировать,и сдералать доступ для редактирования текста и фоток что бы постоянно не редактировать через flash ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад