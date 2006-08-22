Нужно если так можно сказать в "художественном" стиле написатьтекст-презентацию нашей фирмы в раздел "О Нас" на сайт www.c-mebel.com занимаемся дизайном и производством мебели на заказ,можно и самому написать но хочется не сухой технический текст а ...