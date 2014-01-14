• администрирование операционных систем: Windows, Linux, Cisco IOS
• Active Directory (win 2003, 2008), групповые политики (GPO, GPP), Wsus
• DNS, DHCP, MTA (Postfix, cyrrus, Dovecot), Squid, NAT, OSPF, firewall iptables, samba, apache, терминальный сервер, NAT, VPN, тонкие клиенты (TFTP+DHCP), DFS, ShadowCopy, VLAN
• IP телефония Asterisk (в т.ч. Trixbox): программная мини-АТС
• виртуализация: VMware (vSphere, ESXi, WorkStation, VmView), VirtualBox
• администрирование системы мониторинга Nagios (+pnp4nagios), MRTG
• обслуживание, установка, настройка: клиентбанки, MeDoc, BestZvit, 1C, Liga, etc
• установка и настройка ПО, консультации пользователей
• помощь пользователям в удаленных офисах
• настройка корпоративного выхода в Internet
• объединение офисов через internet
• сборка, модернизация, обслуживание, диагностика неисправностей компьютеров и серверов, антивирусная защита
• установка, настройка, поддержка сетевого оборудования Cisco, Mikrotik (RouterOS), D Link, Linksys, TP-Link, Asus, Planet
• программирование MS VBA (Access, Excel, Word), ODBC: запросы к различным БД