FidoUser

Михаил FidoUser

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
системный администратор

• администрирование операционных систем: Windows, Linux, Cisco IOS

• Active Directory (win 2003, 2008), групповые политики (GPO, GPP), Wsus

• DNS, DHCP, MTA (Postfix, cyrrus, Dovecot), Squid, NAT, OSPF, firewall iptables, samba, apache, терминальный сервер, NAT, VPN, тонкие клиенты (TFTP+DHCP), DFS, ShadowCopy, VLAN

• IP телефония Asterisk (в т.ч. Trixbox): программная мини-АТС

• виртуализация: VMware (vSphere, ESXi, WorkStation, VmView), VirtualBox

• администрирование системы мониторинга Nagios (+pnp4nagios), MRTG

• обслуживание, установка, настройка: клиентбанки, MeDoc, BestZvit, 1C, Liga, etc

• установка и настройка ПО, консультации пользователей

• помощь пользователям в удаленных офисах

• настройка корпоративного выхода в Internet

• объединение офисов через internet

• сборка, модернизация, обслуживание, диагностика неисправностей компьютеров и серверов, антивирусная защита

• установка, настройка, поддержка сетевого оборудования Cisco, Mikrotik (RouterOS), D Link, Linksys, TP-Link, Asus, Planet

• программирование MS VBA (Access, Excel, Word), ODBC: запросы к различным БД