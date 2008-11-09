Анатолий Скиба FienderFiender
Скиба Анатолий Владиславович
Домашний телефон: 46-33-50 (с 18:30 до 23:00)
Мобильный телефон: 8909-832-5125
Дата рождения: 10.06.1986 г., (22 года)
Семейное положение: холост
Цель: должность корреспондента, копирайтера
Образование:
2001г.-2005 г. Камчатский Политехнический Техникум. Оператор по разработке нефтяных и газовых месторождений. Диплом с отличием.
С 2005г. по настоящее время учусь в Камчатском Государственном Университете им. Витуса Беринга. Филологический факультет, отделение журналистики. Сейчас учусь на четвёртом курсе.
Опыт работы:
2006г. Практика на телеканале «Вести-Камчатка». Подготовил 4 сюжета для вечерних выпусков новостей, практика зачтена на «отлично».
2007 и 2008гг. Практика на ВГТРК «Камчатоблтелерадио». Должность — корреспондент. Подготовил 14 радиопередач разных жанров. Практика зачтена на «отлично».
С 2006 года разрабатываю рекламные тексты для публикации в Интернет, организуя свою работу по принципу фриланс. Имею более 200 публикаций в Сети среди них рекламные статьи, научно-популярные материалы и SEO-контент.
Портфолио: http://www.free-lance.ru/users/Fiender
Тренинги:
2008г.
Прошёл обучение в «Региональной Школе Молодого Автора», ежегодно проводимой журналом «Вестник Евразии».
Принимал участие в «Межрегиональном лагере-семинаре актива студенческого самоуправления» в должности пресс-секретаря Совета Студенческого Самоуправления.
Дополнительная информация:
Состою в совете студенческого самоуправления филологического факультета КамГУ. Имею опыт издания студенческой газеты.
Владею персональным компьютером на уровне опытного пользователя. Базовые навыки газетной вёрстки, видеомонтажа, обработки звука.
Личные качества:
Свой, оригинальный авторский стиль написания текстов. Ироничное отношение к жизни. Аналитический склад ума. Верю в силу интеллекта.
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