Скиба Анатолий Владиславович

Домашний телефон: 46-33-50 (с 18:30 до 23:00)

Мобильный телефон: 8909-832-5125

Дата рождения: 10.06.1986 г., (22 года)

Семейное положение: холост

Цель: должность корреспондента, копирайтера

Образование:

2001г.-2005 г. Камчатский Политехнический Техникум. Оператор по разработке нефтяных и газовых месторождений. Диплом с отличием.

С 2005г. по настоящее время учусь в Камчатском Государственном Университете им. Витуса Беринга. Филологический факультет, отделение журналистики. Сейчас учусь на четвёртом курсе.

Опыт работы:

2006г. Практика на телеканале «Вести-Камчатка». Подготовил 4 сюжета для вечерних выпусков новостей, практика зачтена на «отлично».

2007 и 2008гг. Практика на ВГТРК «Камчатоблтелерадио». Должность — корреспондент. Подготовил 14 радиопередач разных жанров. Практика зачтена на «отлично».

С 2006 года разрабатываю рекламные тексты для публикации в Интернет, организуя свою работу по принципу фриланс. Имею более 200 публикаций в Сети среди них рекламные статьи, научно-популярные материалы и SEO-контент.

Портфолио: http://www.free-lance.ru/users/Fiender

Тренинги:

2008г.

Прошёл обучение в «Региональной Школе Молодого Автора», ежегодно проводимой журналом «Вестник Евразии».

Принимал участие в «Межрегиональном лагере-семинаре актива студенческого самоуправления» в должности пресс-секретаря Совета Студенческого Самоуправления.

Дополнительная информация:

Состою в совете студенческого самоуправления филологического факультета КамГУ. Имею опыт издания студенческой газеты.

Владею персональным компьютером на уровне опытного пользователя. Базовые навыки газетной вёрстки, видеомонтажа, обработки звука.

Личные качества:

Свой, оригинальный авторский стиль написания текстов. Ироничное отношение к жизни. Аналитический склад ума. Верю в силу интеллекта.