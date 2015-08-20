Сайты и интернет-магазины от "Восемь Планет"

Интернет-агентство «Восемь планет» образовалась объединением двух студий.

У компании два начала – одно творческое, другое техническое. Это

позволяет разрабатывать интеллектуальные продукты, развиваться и идти в

ногу со временем. Успешно совмещая красивый дизайн с технически

грамотным решением, создавая функциональные сайты с привлекательным

дизайном:

- Интернет-магазины

- Корпоративные сайты

- Сайты-каталоги

- Промо-сайты

- Интеграция с 1С и внешними сервисами (crm, платежные сервисы и т.д.)

• Прототипирование, индивидуальный дизайн главной и всех второстепенных страниц

• Разработка функционала сайта на платформе 1С-Битрикс, в полном соответствии с особенностями данной CMS

• Выделенный менеджер проекта

• Адаптивная верстка, параллакс

• Большое портфолио и опыт

• Большое внимание к дизайну сайта и восприятию интернет-ресурса посетителем

• Развитие и продвижение сайтов, анализ и повышение конверсии

• Детализация стоимости работ

• Гарантийное сопровождение