Интернет-агентство «Восемь планет» образовалась объединением двух студий.
У компании два начала – одно творческое, другое техническое. Это
позволяет разрабатывать интеллектуальные продукты, развиваться и идти в
ногу со временем. Успешно совмещая красивый дизайн с технически
грамотным решением, создавая функциональные сайты с привлекательным
дизайном:
- Интернет-магазины
- Корпоративные сайты
- Сайты-каталоги
- Промо-сайты
- Интеграция с 1С и внешними сервисами (crm, платежные сервисы и т.д.)
• Прототипирование, индивидуальный дизайн главной и всех второстепенных страниц
• Разработка функционала сайта на платформе 1С-Битрикс, в полном соответствии с особенностями данной CMS
• Выделенный менеджер проекта
• Адаптивная верстка, параллакс
• Большое портфолио и опыт
• Большое внимание к дизайну сайта и восприятию интернет-ресурса посетителем
• Развитие и продвижение сайтов, анализ и повышение конверсии
• Детализация стоимости работ
• Гарантийное сопровождение
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