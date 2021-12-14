Привет! У меня огромный опыт в Дизайне, а так же в Видеомонтаже и Обработке Фото.
Мои навыки:
• Дизайн/Веб-Дизайн: создание Логотипов, Инфографики и Полиграфии, Дизайн Сайтов.
• Видео: Видеомонтаж, Интро и Анимация.
• Фотографии: Удаление Фона и объектов на переднем плане.
• Текст: Перевод, набор текста из Видео или Аудио записей.
Примечания:
Легко перевожу текст с английского на русский язык. Отлично распознаю речь из видео/аудио записей.
Изучал 2 года видеомонтаж и дизайн, и 1 год изучал фотошоп.
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