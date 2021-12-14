Привет! У меня огромный опыт в Дизайне, а так же в Видеомонтаже и Обработке Фото.

Мои навыки:

• Дизайн/Веб-Дизайн: создание Логотипов, Инфографики и Полиграфии, Дизайн Сайтов.

• Видео: Видеомонтаж, Интро и Анимация.

• Фотографии: Удаление Фона и объектов на переднем плане.

• Текст: Перевод, набор текста из Видео или Аудио записей.

Примечания:

Легко перевожу текст с английского на русский язык. Отлично распознаю речь из видео/аудио записей.

Изучал 2 года видеомонтаж и дизайн, и 1 год изучал фотошоп.