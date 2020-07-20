Filden_studio159

Александр Filden_studio159Filden_studio159
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создаем эффектные веб-сайты и интернет-магазины, с правильной подачей контента для пользователя.
FILDEN в первую очередь - это сплоченная команда высококлассных специалистов, способных решать задачи любой сложности. Мы любим свое дело, но главное - это накопленный опыт и знание внутренних бизнес процессов, позволяющих разрабатывать продукты такими, какими они должны быть
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